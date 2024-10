Cava de’ Tirreni: chiusura svincolo, ecco quando (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Società Autostrada Salerno Pompei Napoli informa che dalle ore 22:00 del giorno 21 ottobre e fino alle ore 06:00 del giorno successivo sarà chiusa la rampa di ingresso in direzione Sud dello svincolo di Cava de’ Tirreni: In tali giorni ed orari gli utenti che da Cava de’ Tirreni sono diretti a Sud (Salerno) potranno utilizzare la viabilità ordinaria; Dalle ore 22:00 dei giorni 22 e 23 ottobre 2024 e fino alle ore 06:00 dei giorni successivi sarà chiuso il tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Cava de’ Tirreni e Salerno in direzione Sud (Salerno): In tali giorni ed orari gli utenti provenienti da Nord (Napoli) e diretti a Sud (Salerno) potranno utilizzare l’uscita di Cava de’ Tirreni e attraverso la viabilità ordinaria raggiungere le vane destinazioni. L'articolo Cava de’ Tirreni: chiusura svincolo, ecco quando proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Cava de’ Tirreni: chiusura svincolo, ecco quando Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Società Autostrada Salerno Pompei Napoli informa che dalle ore 22:00 del giorno 21 ottobre e fino alle ore 06:00 del giorno successivo sarà chiusa la rampa di ingresso in direzione Sud dellodide’: In tali giorni ed orari gli utenti che dade’sono diretti a Sud (Salerno) potranno utilizzare la viabilità ordinaria; Dalle ore 22:00 dei giorni 22 e 23 ottobre 2024 e fino alle ore 06:00 dei giorni successivi sarà chiuso il tratto autostradale compreso tra gli svincoli dide’e Salerno in direzione Sud (Salerno): In tali giorni ed orari gli utenti provenienti da Nord (Napoli) e diretti a Sud (Salerno) potranno utilizzare l’uscita dide’e attraverso la viabilità ordinaria raggiungere le vane destinazioni. L'articolode’proviene da Anteprima24.it.

