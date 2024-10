Brescia, vuole divorziare dopo quarant’anni e accusa il marito di violenza sessuale: assolto (Di venerdì 18 ottobre 2024) assolto “perché il fatto non sussiste”. Così si è concluso giovedì il processo a un pensionato Bresciano accusato di violenza sessuale e lesioni ai danni della consorte, una coetanea che aveva chiesto la separazione dopo quarant’anni di matrimonio e due figli. Il sessantaquatrenne valtriumplino, nell’ottobre 2023 era stato sottoposto alla misura dell’allontanamento dall’abitazione coniugale in seguito alla denuncia della donna, che sosteneva di aver preso sberle e spintoni dal marito, morbosamente geloso, e di essere stata costretta a subire un rapporto. La Procura aveva chiesto una condanna a tre anni. La difesa, rappresentata dall’avvocato Giambattista Scalvi, aveva invece chiesto l’assoluzione: una consulenza medica smonterebbe l’accusa, dimostrando che l’imputato soffriva di una condizione fisica tale da renderlo incapace di compiere abusi. Ilgiorno.it - Brescia, vuole divorziare dopo quarant’anni e accusa il marito di violenza sessuale: assolto Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)“perché il fatto non sussiste”. Così si è concluso giovedì il processo a un pensionatonoto die lesioni ai danni della consorte, una coetanea che aveva chiesto la separazionedi matrimonio e due figli. Il sessantaquatrenne valtriumplino, nell’ottobre 2023 era stato sottoposto alla misura dell’allontanamento dall’abitazione coniugale in seguito alla denuncia della donna, che sosteneva di aver preso sberle e spintoni dal, morbosamente geloso, e di essere stata costretta a subire un rapporto. La Procura aveva chiesto una condanna a tre anni. La difesa, rappresentata dall’avvocato Giambattista Scalvi, aveva invece chiesto l’assoluzione: una consulenza medica smonterebbe l’, dimostrando che l’imputato soffriva di una condizione fisica tale da renderlo incapace di compiere abusi.

