Ilrestodelcarlino.it - Beatrice Alemagna a Francoforte per Rodari

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Bologna, 18 ottobre 2024 – L’illustratrice bolognesesarà ospite oggi alla Fiera del Libro diper parlare di Gianninell’incontro La grammatica della fantasia disegnata, dove si confronterà con la collega Olimpia Zagnoli. L’autrice di tanti iconici libri per bambini e ragazzi, che nel 2022 ha ricevuto il premio The Extraordinary Award for an Extraordinary Artist alla nostra fiera del libro per ragazzi, è tra i nomi di Italia Ospite d’onore 2024, e protagonista del nostro podcast odierno, Il Resto di Bologna, ascoltabile gratuitamente sul nostro sito e su Spotify. Un invito importante per, che alla Buchmesse ci arriva forte di una certa fama internazionale anche se in tanti, nel mondo editoriale straniero, la ricollegano alla Francia.