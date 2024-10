Lanazione.it - Banca Tema: torna la campagna salute per consentire a tutti l’accesso alla cura

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Arezzo, 18 ottobre 2024 – A quattro anni dal lancio della primadiVita, la mutua di cuiè socio sostenitore, non solo conferma l’iniziativa anche per il 2024, ma la amplia per rendere sempre più semplice acoloro che ne abbiano bisogno,alle cure. Esami di laboratorio, diagnostica, visite specialistiche, cure fisioterapiche e da quest’anno anche certificazioni per sport o altro,rgando inoltre il plafond cui possono accedere i figli minorenni dei soci. Laprevede rimborsi variabili tra il 40 e il 50% dell’importo. Un quadro chiaro della situazione della sanità pubblica italiana emerge dall’ultimo rapporto della Fondazione Gimbe, diffuso nei giorni scorsi, poco prima del G7 della sanità.