Audrey Hepburn i segreti di bellezza raccontati nell’ultima biografia-fumetto

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 18 ottobre 2024 –, diva indimenticabile, con il suo stile impeccabile e la suadelicata, è entrata da tempo nella leggenda. Scomparsa il 20 gennaio 1993, l’attrice continua, ancora oggi, a ispirare intere generazioni. Il suo fascino, discreto e sofisticato, è rimasto intatto negli anni, superando mode e tendenze. Per quanto ci possa sembrare incredibile, laera insicura rispetto al proprio aspetto. Ma tuttora è amata e ammirata dalle donne di tutte le età, dalle nonne e alle zie fino alle ragazze della Gen Z.L'immagine dell'attrice, soprattutto nella sua versione più iconica come Holly Golightly in ‘Colazione da Tiffany’, è tra le più imitate e omaggiate. Sebbene ci abbia lasciati da più di trent'anni,è ancora molto presente attraverso biografie, mostre e film.