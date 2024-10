Sport.quotidiano.net - Ascoli, ora serve un muro in difesa. Reparto in affanno, troppi gol subiti

(Di venerdì 18 ottobre 2024), adesso è fondamentale correggere il rendimento difensivo ed evitare un nuovo crollo. Il match da vincere a tutti i costi domani al Del Duca contro il Perugia (avvio alle 15), sarà l’occasione giusta per consentire agli uomini guidati da mister Di Carlo di tornare a marcare tre punti. Il successo non può più essere rinviato e costituirà una spinta in più per riprendere quota e staccarsi dall’attuale zona pericolosa delle contendenti risucchiate nella spietata lotta per non retrocedere. Vedere il Picchio, alle prese in C, con un piazzamento del genere è un qualcosa che inconcepibili che una piazza come quella ascolana non ricorda probabilmente da oltre mezzo secolo di storia.