Ilgiorno.it - “Armonia in rosa”: prevenzione dei tumori al seno e armocromia, in due serate a Milano

(Di venerdì 18 ottobre 2024), 18 ottobre 2024 – Ottobre è il “mese” dedicato alla promozione della consapevolezza dell’importanza della diagnosi precoce del tumore al. In questo ambito è stato creato l’evento “in”, iniziativa organizzata da diverse sedi territoriali della LILT e BWH Hotels Italia & Malta, che il 21 e 28 ottobre farà tappa a, dopo Bologna e Pordenone e Roma. Le due tappe milanesi sono rispettivamente il 21 (al BW Hotel Madison in via privata Leopoldo Gasparotto 8) e il 28 ottobre (al Worldhotel Cristoforo Colombo, in corso Buenos Aires 3) a partire dalle 18.