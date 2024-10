Andrew Garfield difende Mel Gibson: "Tutti meritano una seconda occasione, lui merita di fare film" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Andrew Garfield, che è stato diretto da Mel Gibson in La battaglia di Hacksaw Ridge, difende a spada tratta il regista e attore, semicancellato da Hollywood dopo guai giudizari e di immagine. "È un narratore viscerale, è empatico." Comingsoon.it - Andrew Garfield difende Mel Gibson: "Tutti meritano una seconda occasione, lui merita di fare film" Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di venerdì 18 ottobre 2024), che è stato diretto da Melin La battaglia di Hacksaw Ridge,a spada tratta il regista e attore, semicancellato da Hollywood dopo guai giudizari e di immagine. "È un narratore viscerale, è empatico."

