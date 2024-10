Ance Benevento, il 23 ottobre focus di approfondimento sulla “patente a crediti” (Di venerdì 18 ottobre 2024) È in programma per il 23 ottobre 2024, con inizio alle ore 10:30 presso il Teatro de Simone, il focus di approfondimento sul tema della “patente a crediti” promosso ed organizzato da Ance Benevento. L’iniziativa nasce dalla volontà di fare chiarezza sulle novità previste con il sistema della patente a crediti introdotto con l’obiettivo di offrire uno strumento capace di garantire maggiore sicurezza, principalmente nei cantieri edili. La patente a crediti è un sistema di qualificazione obbligatorio per aziende e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Ogni impresa o lavoratore autonomo disporrà di una dotazione di un determinato numero di crediti che non dovrà mai scendere al di sotto di 15. La normativa prevedeva il rilascio della patente a partire dal 1° ottobre 2024, attraverso un portale dedicato. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) È in programma per il 232024, con inizio alle ore 10:30 presso il Teatro de Simone, ildisul tema della “” promosso ed organizzato da. L’iniziativa nasce dalla volontà di fare chiarezza sulle novità previste con il sistema dellaintrodotto con l’obiettivo di offrire uno strumento capace di garantire maggiore sicurezza, principalmente nei cantieri edili. Laè un sistema di qualificazione obbligatorio per aziende e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Ogni impresa o lavoratore autonomo disporrà di una dotazione di un determinato numero diche non dovrà mai scendere al di sotto di 15. La normativa prevedeva il rilascio dellaa partire dal 1°2024, attraverso un portale dedicato.

