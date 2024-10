Amici 24, Trigno e Chiara prima coppia? Il cantante e la ballerina sono sempre più vicini (VIDEO) (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sta per nascere una coppia ad Amici 24 formata da Trigno e Chiara, i due infatti si sono mostrati molto affini e complici L'articolo Amici 24, Trigno e Chiara prima coppia? Il cantante e la ballerina sono sempre più vicini (VIDEO) proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Amici 24, Trigno e Chiara prima coppia? Il cantante e la ballerina sono sempre più vicini (VIDEO) Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sta per nascere unaad24 formata da, i due infatti simostrati molto affini e complici L'articolo24,? Ile lapiù) proviene da Novella 2000.

Amici 24 - l’ex fidanzata di Trigno sfogo choc sui social : “Chiara è una zocc*la - il mio ex un gran cogl*one!” - Parole al veleno sono quelle di Ege Monaco, l’ex ragazza del cantante di Amici 24 Trigno! La giovane ragazza si è sfogata sul suo profilo Instagram dopo le immagini del daytime di questo pomeriggio in cui l’allievo del talent show di Maria De Filippi è sembrato sempre più vicino alla ballerina Chiara Bacci. (Isaechia.it)

