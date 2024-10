Ambesi si sfoga: “Immagine della Wada scalfita, regole da riscrivere. Sinner superiore a Djokovic” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Massimiliano Ambesi ha analizzato la spumeggiante semifinale del Six Kings Slam tra Jannik Sinner e Novak Djokovic: “Nel primo set c’è stato un Sinner in versione extra-lusso, ha dominato dall’inizio alla fine. Poi è iniziata una partita equilibrata, è stata abbastanza combattuta, c’è stato il black-out totale di Sinner nel tie-break, ma lo aveva subito anche a Pechino contro Alcaraz. Nel terzo la superiorità di Sinner era evidente, ha fatto fatica a concretizzare, ma alla fine ne è venuto fuori nonostante Djokovic abbia giocato un’ottima partita: in questo momento la differenza di età si sente ed è più facile che un 23enne possa fare la differenza negli ultimi venti minuti di una partita di due ore e mezza. Oasport.it - Ambesi si sfoga: “Immagine della Wada scalfita, regole da riscrivere. Sinner superiore a Djokovic” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Massimilianoha analizzato la spumeggiante semifinale del Six Kings Slam tra Jannike Novak: “Nel primo set c’è stato unin versione extra-lusso, ha dominato dall’inizio alla fine. Poi è iniziata una partita equilibrata, è stata abbastanza combattuta, c’è stato il black-out totale dinel tie-break, ma lo aveva subito anche a Pechino contro Alcaraz. Nel terzo la superiorità diera evidente, ha fatto fatica a concretizzare, ma alla fine ne è venuto fuori nonostanteabbia giocato un’ottima partita: in questo momento la differenza di età si sente ed è più facile che un 23enne possa fare la differenza negli ultimi venti minuti di una partita di due ore e mezza.

