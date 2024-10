Albania, il Tribunale non convalida il trattenimento dei primi 12 stranieri trasferiti nei centri di rimpatrio (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dovranno tornare in Italia i 12 migranti sbarcati nel porto di Shengjin lo scorso 16 ottobre. Il Tribunale di Roma, sezione immigrazione, non ha convalidato il trattenimento dei migranti all’interno del centro italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader. La procedura è frutto dell’accordo tra Roma e Tirana per la gestione dei migranti. La nave della Marina Libra si è occupata del trasferimento in Albania i 16 migranti, dieci provenienti dal Bangladesh e 6 dall’Egitto, quattro dei quali sono dovuti tornare indietro perché minorenni o fragili. La decisione dei giudici di Roma, che hanno svolto le udienze in videoconferenza, rischia di mettere in discussione l’impianto dell’accordo con Tirana. Foto di copertina: EPA/MALTON DIBRA L'articolo Albania, il Tribunale non convalida il trattenimento dei primi 12 stranieri trasferiti nei centri di rimpatrio proviene da Open. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dovranno tornare in Italia i 12 migranti sbarcati nel porto di Shengjin lo scorso 16 ottobre. Ildi Roma, sezione immigrazione, non hato ildei migranti all’interno del centro italiano di permanenza per ildi Gjader. La procedura è frutto dell’accordo tra Roma e Tirana per la gestione dei migranti. La nave della Marina Libra si è occupata del trasferimento ini 16 migranti, dieci provenienti dal Bangladesh e 6 dall’Egitto, quattro dei quali sono dovuti tornare indietro perché minorenni o fragili. La decisione dei giudici di Roma, che hanno svolto le udienze in videoconferenza, rischia di mettere in discussione l’impianto dell’accordo con Tirana. Foto di copertina: EPA/MALTON DIBRA L'articolo, ilnonildei12neidiproviene da Open.

