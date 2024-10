Al via lo sciopero di Stellantis e di tutto l’automotive: manifestazioni a Roma e Torino (Di venerdì 18 ottobre 2024) Giornata di sciopero, quella di venerdì 18 ottobre, per gli operai di Stellantis e di tutto il settore automotive. A proclamarlo i sindacati Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, che si mobilitano insieme sotto lo slogan «Cambiamo marcia: acceleriamo verso un futuro più giusto» per difendere l’occupazione e rilanciare il futuro dell’industria dell’auto in Italia. Previste manifestazioni a Roma e Torino. Attesi migliaia di lavoratori nella Capitale Il corteo nella Capitale si muoverà da piazza Barberini verso piazza del Popolo, dove i segretari generali dei sindacati dei metalmeccanici, Ferdinando Uliano, Michele De Palma e Rocco Palombella, interverranno dal palco. In piazza anche i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. Lettera43.it - Al via lo sciopero di Stellantis e di tutto l’automotive: manifestazioni a Roma e Torino Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Giornata di, quella di venerdì 18 ottobre, per gli operai die diil settore automotive. A proclamarlo i sindacati Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, che si mobilitano insieme sotto lo slogan «Cambiamo marcia: acceleriamo verso un futuro più giusto» per difendere l’occupazione e rilanciare il futuro dell’industria dell’auto in Italia. Previste. Attesi migliaia di lavoratori nella Capitale Il corteo nella Capitale si muoverà da piazza Barberini verso piazza del Popolo, dove i segretari generali dei sindacati dei metalmeccanici, Ferdinando Uliano, Michele De Palma e Rocco Palombella, interverranno dal palco. In piazza anche i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Stellantis invia volantini nelle fabbriche prima dello sciopero : “Con le polemiche non si risolve nulla”. Fiom : “Un’intimidazione” - it il delegato rsu Fiom delle carrozzerie di Mirafiori Giacomo Zulianello – la nostra non è una polemica ma una lotta seria, responsabile e intraprendente per provare a salvare i posti di lavoro”. Ci dicano come stanno le cose: hanno sbagliato tutto oppure stanno portando avanti un progetto di dismissione dell’auto in Italia?”. (Ilfattoquotidiano.it)

Stellantis - a Mirafiori la protesta degli operai alla vigilia dello sciopero nazionale - Carlos Tavares, ad di Stellantis (Getty Images). Lo hanno fatto proprio davanti alla Palazzina di corso Agnelli, dove hanno tenuto un’assemblea pubblica nonostante la pioggia. I sindacati: «Si ascolti la voce dei lavoratori» I sindacati hanno spiegato: «La mobilitazione dei lavoratori di Stellantis è partita proprio da Torino il 12 aprile con il primo sciopero unitario dei sindacati per chiedere ... (Lettera43.it)

Sciopero Stellantis : in arrivo 5mila lavoratori dello stabilimento di Pomigliano - . Il 18 ottobre prossimo si terrà a Roma la mobilitazione nazionale per il settore automotive: saranno oltre 5mila i lavoratori che da Napoli raggiungeranno la Capitale. Lo stabilimento ex Fiat di Pomigliano d'Arco è uno dei rari esempi di tenuta delle imprese del Gruppo, con numeri in positivo in. (Napolitoday.it)