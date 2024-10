Agente di polizia penitenziaria spara alla moglie per strada e poi si toglie la vita. Grave la donna (Di venerdì 18 ottobre 2024) spara alla moglie all'esterno del supermercato e poi si toglie la vita. E' accaduto questa mattina a San Severo in provincia di Foggia dove un 59 enne, Mario Furo Agente della polizia Quotidianodipuglia.it - Agente di polizia penitenziaria spara alla moglie per strada e poi si toglie la vita. Grave la donna Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)all'esterno del supermercato e poi sila. E' accaduto questa mattina a San Severo in provincia di Foggia dove un 59 enne, Mario Furodella

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Agente di polizia penitenziaria spara alla moglie per strada e poi si toglie la vita. La donna lotta tra la vita e la morte - Un uomo ha sparato alla moglie per strada nei pressi di un supermercato a San Severo, in provincia di Foggia, e si è tolto la vita con la stessa arma. A quanto si è appreso,... (Quotidianodipuglia.it)

La zucca "impazzita" che inghiotte un agente di polizia - No, non si tratta di uno scherzo, anche perché siamo più vicini ad Halloween che al 1° aprile, ma di un vero intervento portato a termine dalla polizia di Bay Village, in Ohio (Stati Uniti), lo scorso 14 ottobre. . "Aiuto, c'è un'enorme zucca impazzita in mezzo alla strada". Un'operazione non certo. (Today.it)

La zucca "impazzita" che attacca un agente di polizia - Un'operazione non certo. . . No, non si tratta di uno scherzo, anche perché siamo più vicini ad Halloween che al 1° aprile, ma di un vero intervento portato a termine dalla polizia di Bay Village, in Ohio (Stati Uniti), lo scorso 14 ottobre. "Aiuto, c'è un'enorme zucca impazzita in mezzo alla strada". (Today.it)