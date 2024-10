Bergamonews.it - A4 Milano-Brescia, chiusure notturne in vista per cinque stazioni

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Sulla A4, per consentire lavori di pavimentazione e attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura. Dalle 20 alle 21 di lunedì 21 ottobre sarà chiusa la stazione di Capriate, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Trezzo. Dalle 21 di lunedì 21 alle 5 di martedì 22 ottobre sarà chiusa la stazione di Seriate, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bergamo o di Grumello.