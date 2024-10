ViAE | un cocktail di esperienze per risvegliare i sensi e valorizzare il turismo

Gaeta.it - ViA(E): un cocktail di esperienze per risvegliare i sensi e valorizzare il turismo

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’iniziativa ViA sta trasformando la realtà turistica in Piemonte, Liguria e Lombardia, puntando su un mix di emozioni e scoperte sensoriali che coinvolgono i visitatori in modo unico e divertente. L’unione traludiche e la ricchezza enogastronomica dei territori rappresenta un’opportunità per riscoprire eun patrimonio artistico e culturale di grande valore. Il progetto è in continua espansione e coinvolge numerosi partner, offrendo una gamma di attività che spaziano daall’aperto a eventi culinari, tutto con un occhio di riguardo alla sostenibilità. un approccio innovativo alesperienziale ViA nasce come progetto per promuovere unpiù interattivo, dove idei visitatori vengono stimolati attraversosensoriali.