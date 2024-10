Via Villa Sofia, erbacce e marciapiede dissestato (Di giovedì 17 ottobre 2024) Siamo in via Villa Sofia, la strada è quella che costeggia l'ingresso dell'ospedale omonimo, molto frequentata da macchine e utenti del nosocomio. Sia nell'uno che nell'altro senso di marcia una persona e/o bambino con passeggino sono impossibilitati al transito se non direttamente sull'asfalto Palermotoday.it - Via Villa Sofia, erbacce e marciapiede dissestato Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Siamo in via, la strada è quella che costeggia l'ingresso dell'ospedale omonimo, molto frequentata da macchine e utenti del nosocomio. Sia nell'uno che nell'altro senso di marcia una persona e/o bambino con passeggino sono impossibilitati al transito se non direttamente sull'asfalto

Cervello - Endocrinologia adulti ad indirizzo oncologico trasloca a Villa Sofia - . . L’azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello fa sapere attraverso una nota che da oggi l’unità operativa semplice dipartimentale (Uosd) di Endocrinologia adulti ad indirizzo oncologico, diretta dal Alfredo Caputo, viene trasferita (temporaneamente) dall’ospedale Cervello, dove ad ora si trovava, al. (Palermotoday.it)

Appalto pulizia Villa Sofia-Cervello - oggi il sit in di protesta per chiedere l’aumento delle ore contrattuali - Si è svolto oggi il sit-in delle lavoratrici e dei lavoratori che per l’azienda Rekeep operano nell'appalto pulizie degli ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello. La protesta, davanti alla direzione generale dell’azienda, in viale Strasburgo, sostenuta dalla Filcams Cgil Palermo, è scattata per... (Palermotoday.it)

Villa Sofia-Cervello - al via la protesta dei lavoratori dell'appalto di pulizia - Venerdì, dalle 10 alle 14, si svolgerà il presidio indetto dalla Filcams Cgil Palermo dei lavoratori e delle lavoratrici dell’appalto di pulizia degli ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello, gestito dal 1° ottobre 2021 dalla Rekeep. Il sit-in si terrà davanti alla sede della direzione generale... (Palermotoday.it)