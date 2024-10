Un dono agli altri malati: "L’oncologia, esempio di umanità e competenza" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un ecografo di nuova generazione e’ andato ad arricchire la dotazione strumentale del reparto di oncologia del Predabissi, diretto da Andrea De Monte. A regalarlo, in memoria del marito, l’avvocato Roberto De Mari, è stata Rossana Penna, sostituto procuratore della Repubblica. Ieri la simbolica cerimonia di donazione dell’attrezzatura, alla presenza anche degli amici dello scomparso legale. Affetto da una patologia tumorale, Roberto De Mari si è spento nell’agosto del 2023, all’età di 64 anni. Con l’acquisto dell’ecografo la moglie ha voluto esprimere gratitudine per la professionalità e l’umanità con le quali il coniuge è stato preso in carico e assistito dal personale del Predabissi. "Mio marito non è mai stato considerato alla stregua di un numero, anzi, in reparto ha sempre conservato la sua identità – ricorda Rossana Penna –. Ilgiorno.it - Un dono agli altri malati: "L’oncologia, esempio di umanità e competenza" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un ecografo di nuova generazione e’ andato ad arricchire la dotazione strumentale del reparto di oncologia del Predabissi, diretto da Andrea De Monte. A regalarlo, in memoria del marito, l’avvocato Roberto De Mari, è stata Rossana Penna, sostituto procuratore della Repubblica. Ieri la simbolica cerimonia di donazione dell’attrezzatura, alla presenza anche degli amici dello scomparso legale. Affetto da una patologia tumorale, Roberto De Mari si è spento nell’agosto del 2023, all’età di 64 anni. Con l’acquisto dell’ecografo la moglie ha voluto esprimere gratitudine per la professionalità e l’con le quali il coniuge è stato preso in carico e assistito dal personale del Predabissi. "Mio marito non è mai stato considerato alla stregua di un numero, anzi, in reparto ha sempre conservato la sua identità – ricorda Rossana Penna –.

