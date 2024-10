Ultimissime dal campo. Mister Magrini studia l’undici migliore. Bianchi in gruppo, Di Paola stringe i denti (Di giovedì 17 ottobre 2024) Massima concentrazione al Bertoni dell’Acquacalda dove il Siena sta proseguendo nella preparazione al derby di domenica con il Livorno. Tra qualche assenza da gestire e qualche importante rientro, Mister Magrini sta valutando a quali uomini affidare le redini della partita. E’ tornato a lavorare con i compagni Bianchi, ai box nelle ultime giornate per un problemino fisico. Il capitano è pronto a riprendersi la fascia e guidare la Robur. Anche Di Paola (nella foto), costretto a uscire anticipatamente dal campo a Orvieto, dovrebbe essere della partita. Il terzino sinistro ha preso una botta al tendine della tibia che gli ha fatto perdere momentaneamente la sensibilità: sta stringendo i denti per essere in campo in una gara attesa e importante come quella di domenica, a maggior ragione per un senese. Sport.quotidiano.net - Ultimissime dal campo. Mister Magrini studia l’undici migliore. Bianchi in gruppo, Di Paola stringe i denti Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Massima concentrazione al Bertoni dell’Acquacalda dove il Siena sta proseguendo nella preparazione al derby di domenica con il Livorno. Tra qualche assenza da gestire e qualche importante rientro,sta valutando a quali uomini affidare le redini della partita. E’ tornato a lavorare con i compagni, ai box nelle ultime giornate per un problemino fisico. Il capitano è pronto a riprendersi la fascia e guidare la Robur. Anche Di(nella foto), costretto a uscire anticipatamente dala Orvieto, dovrebbe essere della partita. Il terzino sinistro ha preso una botta al tendine della tibia che gli ha fatto perdere momentaneamente la sensibilità: stando iper essere inin una gara attesa e importante come quella di domenica, a maggior ragione per un senese.

