Ultime Notizie Roma del 17-10-2024 ore 20:10 (Di giovedì 17 ottobre 2024) Romadailynews radiogiornale frequenza appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione di Oriente un’apertura Israele e Stati Uniti hanno preso di mira Le Milizie alleati dell’Iran inserire nello Yemen commisti dei bombardieri pesanti la Siria i livelli juti nello Yemen guerra in Libano e a Massa Gazza tengono tutti al cosiddetto assi di resistenza guidato dal il anche il primo ottobre allora un attacco missilistico su Israele il giurato di vendicarsi me la attacco dell’Iran ha scatenato la preoccupazione tutto il mondo chi è quella che già una su più fronti potrebbe trasformarsi in un conflitto regionale totale Esercito Italiano ordinato l’evacuazione di una zona nella SD Libano in vista di un attacco pianificato intanto la vicepresidente americana kamala Harris ha fatto sapere chi ha lavorato con i vertici dell’esercito Per fare ciò che l’America deve sempre fare ovvero ... Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 17-10-2024 ore 20:10 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)dailynews radiogiornale frequenza appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione di Oriente un’apertura Israele e Stati Uniti hanno preso di mira Le Milizie alleati dell’Iran inserire nello Yemen commisti dei bombardieri pesanti la Siria i livelli juti nello Yemen guerra in Libano e a Massa Gazza tengono tutti al cosiddetto assi di resistenza guidato dal il anche il primo ottobre allora un attacco missilistico su Israele il giurato di vendicarsi me la attacco dell’Iran ha scatenato la preoccupazione tutto il mondo chi è quella che già una su più fronti potrebbe trasformarsi in un conflitto regionale totale Esercito Italiano ordinato l’evacuazione di una zona nella SD Libano in vista di un attacco pianificato intanto la vicepresidente americana kamala Harris ha fatto sapere chi ha lavorato con i vertici dell’esercito Per fare ciò che l’America deve sempre fare ovvero ...

Ultime Notizie Roma del 17-10-2024 ore 19 : 10 - romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione siamo di nuovo appuntamento con l’informazione Al microfono Giuliano per favore medioriente l’apertura di giornale UniFI ieri ha denunciato ancora nuovi attacchi israeliani ma in serata l’esercito dello stato ebraico Ha ribadito che la missione ONU non è un obiettivo oggi il Ministro della Difesa Guido Crosetto tiene un’informativa al ... (Romadailynews.it)

Riconferma del canone rai a 70 euro e stallo nella nomina della presidenza : le ultime notizie - Nel 2024, tali mancati introiti saranno colmati da un contributo di 430 milioni di euro, distribuito in tre rate nei mesi di gennaio, marzo e giugno. Il governo ha studiato soluzioni finanziarie per compensare la perdita d’incassi derivante dalla riduzione del canone. In particolare, la minoranza esprime preoccupazione sul fatto che i futuri equilibri editoriali potrebbero essere influenzati ... (Gaeta.it)