Ufficiale: esonero e cambio in panchina, scelto l'ex Roma (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ufficiale l'esonero dell'allenatore. Al suo posto hanno scelto un ex Roma che torna nella squadra in cui ha militato da calciatore Archiviata la pausa per le Nazionali, domenica sera all'Olimpico per la Roma c'è la sfida con l'Inter campione d'Italia. Un match di grande importanza per i giallorossi che, dopo l'1-1 di Monza e la sconfitta con l'Elfsborg, puntano a un risultato positivo contro un big per dare una svolta a un inizio di stagione alquanto tormentato. Ufficiale, l'ex Roma è il nuovo allenatore (Foto LaPresse) – Serieanews.comL'esonero di Daniele De Rossi e l'avvicendamento con Ivan Juric è stato un fulmine a ciel sereno per l'ambiente giallorosso. La tifoseria resta ancora molto critica nei confronti della proprietà e lo ha dimostrato con evidenti proteste all'Olimpico.

