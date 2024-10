Tragedia a Merate: morto Ivano, l'uomo investito sulla Briantea (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ivano Vella non ce l'ha fatta. L'uomo, 56 anni, è stato investito durante la serata di mercoledì 16 ottobre a Merate, di fronte a un bar sito nella frazione di Cicognola attraversata dalla Strada Provinciale 342 "Briantea". La vittima, residente a Calco, è stata operata nel cuore della notte ma Leccotoday.it - Tragedia a Merate: morto Ivano, l'uomo investito sulla Briantea Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)Vella non ce l'ha fatta. L', 56 anni, è statodurante la serata di mercoledì 16 ottobre a, di fronte a un bar sito nella frazione di Cicognola attraversata dalla Strada Provinciale 342 "". La vittima, residente a Calco, è stata operata nel cuore della notte ma

Ivano Vella non ce l’ha fatta : è morto il 56enne investito mentre attraversava l'ex Statale 36 a Merate - Il conducente procedeva a velocità ridotta, a causa del traffico, ma in seguito all'impatto, Vella, che sembra non attraversasse sulle strisce pedonali, è stato sbalzato prima sul cofano e poi a terra. Poi è stato trasferito d'urgenza in ambulanza in ospedale, al San Gerardo di Monza dove è stato subito sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre le lesioni, per essere successivamente ... (Ilgiorno.it)