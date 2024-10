Temporali forti in Emilia Romagna, scatta l’allerta arancione: le zone colpite (Di giovedì 17 ottobre 2024) Bologna, 17 ottobre 2024 – Una nuova allerta meteo, questa volta arancione per criticità idraulica, sulle stesse macro-aree occidentali dell’Emilia, ma più ampia e con Temporali più intensi rispetto a quella gialla di oggi. Arpae e protezione civile hanno diramato, dalla mezzanotte di domani, 18 ottobre, il nuovo avviso. I Temporali forti, che si abbatteranno sulla regione a partire dalla serata di oggi, determineranno piene dei corsi d'acqua nel settore centro occidentale dell’Emilia-Romagna. Tuttavia, secondo il tecnico meteorologo Ampro, Roberto Nanni, “al momento non c’è un concreto pericolo alluvionale o di esondazione dei corsi d’acqua”. Ilrestodelcarlino.it - Temporali forti in Emilia Romagna, scatta l’allerta arancione: le zone colpite Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Bologna, 17 ottobre 2024 – Una nuova allerta meteo, questa voltaper criticità idraulica, sulle stesse macro-aree occidentali dell’, ma più ampia e conpiù intensi rispetto a quella gialla di oggi. Arpae e protezione civile hanno diramato, dalla mezzanotte di domani, 18 ottobre, il nuovo avviso. I, che si abbatteranno sulla regione a partire dalla serata di oggi, determineranno piene dei corsi d'acqua nel settore centro occidentale dell’. Tuttavia, secondo il tecnico meteorologo Ampro, Roberto Nanni, “al momento non c’è un concreto pericolo alluvionale o di esondazione dei corsi d’acqua”.

