Tananai | Voglio fare musica senza farmi travolgere

(Di giovedì 17 ottobre 2024) «CalmoCobra deriva da un monito che mi hanno rivolto in passato»,spiega così il titolo del suo nuovo album. «Dopo il mio primo Sanremo, dall'essere un signor nessuno, mi sono ritrovato ad essere riconosciuto per strada ed è accaduto tutto in maniera improvvisa, dall'oggi al domani. Quando il mio manager percepiva che cominciavo a montarmi la testa, a comportarmi in maniera diversa e a sla mia personalità, mi richiamava all'ordine: “Calmo, cobra!”». Il consiglio sembra sia servito: mentre accoglie un gruppetto di giornalisti a Milano nel suo studio tutto sembra fuorché uno che se la tira. Alberto, questo il suo vero nome, ci accoglie facendo gli onori di casa e mostrando una gentilezza non scontata. Ci fa ascoltare il disco in anteprima e che prenda molto sul serio il suo lavoro è chiaro sin dall’inizio, non appena comincia a raccontare cosa lo ha portato fin qui.