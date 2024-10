Six Kings Slam, Sinner vola in finale: Djokovic battuto in tre set (Di giovedì 17 ottobre 2024) Jannik Sinner batte (ancora) Novak Djokovic in tre set con il punteggio di 6-2, 6-7, 6-4: sabato sfiderà uno tra Alcaraz e Nadal Ilgiornale.it - Six Kings Slam, Sinner vola in finale: Djokovic battuto in tre set Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Jannikbatte (ancora) Novakin tre set con il punteggio di 6-2, 6-7, 6-4: sabato sfiderà uno tra Alcaraz e Nadal

Jannik Sinner conquista la finale del Six Kings Slam dopo una semifinale avvincente contro Djokovic - Analisi del match: Sinner vs Djokovic L’incontro tra Sinner e Djokovic è stato caratterizzato da tre set intensi e da un ritmo di gioco incalzante. Tuttavia, Sinner ha tenuto a bada il serbo, recuperando velocemente e riacciuffando il punteggio sul 2-2. In finale, il tennista di San Candido sfiderà il vincitore del confronto tra Carlos Alcaraz e Rafa Nadal. (Gaeta.it)

Sinner si prende la finale del Six Kings Slam in tre set : Djokovic si inchina ancora al n.1 al mondo - Sul cemento della Kingdom Arena di Riyadh, per la semifinale del Six Kings Slam, Sinner vince facilmente il primo set (6-2) ma è nel 2° che si scatena una straordinaria battaglia colpo su colpo con Djokovic che si impone 7-6 (7-0). Al 3°, alla fine, ha la meglio Sinner 6-4.Continua a leggere . (Fanpage.it)

LIVE Sinner-Djokovic 6-2 6-7 6-4 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : il n.1 natte ancora il serbo dopo una lotta spettacolare - 0-15 Jannik sotterra il dritto incrociato. 40-30 Devastante il dritto inside in dell’azzurro. 18:25 Ancora qualche minuto di attesa prima dello spettacolo di luci che anticipa l’ingresso in campo dei due giocatori. 30-15 Servizio e dritto imprendibile dell’altoatesino. 30-30 Primo doppio fallo del numero uno del mondo. (Oasport.it)