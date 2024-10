Sinwar morto mentre cercava di scappare in uno scontro a fuoco dentro scuola Unwra - FOTO ESCLUSIVA (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sinwar è morto mentre cercava di scappare, in uno scontro a fuoco dentro una scuola Unwra (ONU) dove si stava tenendo una riunione di terroristi. A giustiziarlo, dei ragazzi impegnati nel sevizio di leva della brigata Nachal. Ilgiornaleditalia.it - Sinwar morto mentre cercava di scappare in uno scontro a fuoco dentro scuola Unwra - FOTO ESCLUSIVA Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)di, in unouna(ONU) dove si stava tenendo una riunione di terroristi. A giustiziarlo, dei ragazzi impegnati nel sevizio di leva della brigata Nachal.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sinwar morto mentre cercava di scappare in uno scontro a fuoco dentro scuola Unwra - ESCLUSIVA - Nota del Direttore: Sinwar è morto mentre cercava di scappare, in uno scontro a fuoco dentro una scuola Unwra (ONU) dove si stava tenendo una riunione di terroristi. A giustiziarlo, dei ragazzi impegnati nel sevizio di leva della brigata Nachal. . (Ilgiornaleditalia.it)

Uomo travolto da un’automobile mentre attraversa la strada nel Lecchese : è morto - Un uomo di 56 anni è stato investito da un'automobile nella frazione Cicognola di Merate, comune che si trova in provincia di Lecco. È morto in ospedale.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Ivano Vella non ce l’ha fatta : è morto il 56enne investito mentre attraversava l'ex Statale 36 a Merate - Poi è stato trasferito d'urgenza in ambulanza in ospedale, al San Gerardo di Monza dove è stato subito sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre le lesioni, per essere successivamente ricoverato in Terapia intensiva. Nello stesso punto, nel settembre 2022, ha perso la vita l'imprenditore agricolo Giuseppe Ghezzi, che aveva 84 anni, una istituzione in città. (Ilgiorno.it)