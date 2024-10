Sinner più forte della stanchezza: batte Djokovic dopo una dura lotta ed è in finale al Six Kings Slam (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nuova affermazione di Jannik Sinner nella prima semifinale del Six Kings Slam 2024 di tennis, torneo di esibizione in corso a Riad, in Arabia Saudita: il numero 1 del mondo, dopo aver spazzato via il russo Daniil Medvedev ieri nei quarti di finale, oggi piega anche il serbo Novak Djokovic, sconfitto con il punteggio di 6-2 6-7 (0) 6-4 in due ore e 27 minuti di gioco. Sabato nella finalissima l’azzurro affronterà il vincente del derby spagnolo tra Rafael Nadal e Carlos Alcaraz. Nel primo set Sinner mette subito le cose in chiaro, partendo con un parziale di 12 punti a 4 che lo proietta sul 3-0 non pesante in un amen. L’azzurro risulta ingiocabile al servizio, con il quale vince 10 punti consecutivi. Oasport.it - Sinner più forte della stanchezza: batte Djokovic dopo una dura lotta ed è in finale al Six Kings Slam Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nuova affermazione di Janniknella prima semidel Six2024 di tennis, torneo di esibizione in corso a Riad, in Arabia Saudita: il numero 1 del mondo,aver spazzato via il russo Daniil Medvedev ieri nei quarti di, oggi piega anche il serbo Novak, sconfitto con il punteggio di 6-2 6-7 (0) 6-4 in due ore e 27 minuti di gioco. Sabato nella finalissima l’azzurro affronterà il vincente del derby spagnolo tra Rafael Nadal e Carlos Alcaraz. Nel primo setmette subito le cose in chiaro, partendo con un parziale di 12 punti a 4 che lo proietta sul 3-0 non pesante in un amen. L’azzurro risulta ingiocabile al servizio, con il quale vince 10 punti consecutivi.

