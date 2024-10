Sfruttamento lavorativo e sessuale, in un anno 229 persone assistite a Piacenza da Oltre la strada (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Piacenza non tratta”: è lo slogan dello striscione appeso su una delle facciate della sede comunale di piazza Cavalli, esposto in questi giorni fuori dal Municipio per sottolineare l’adesione dell’Amministrazione alla Giornata europea contro la tratta degli esseri umani, che ricorre il 18 Ilpiacenza.it - Sfruttamento lavorativo e sessuale, in un anno 229 persone assistite a Piacenza da Oltre la strada Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) “non tratta”: è lo slogan dello striscione appeso su una delle facciate della sede comunale di piazza Cavalli, esposto in questi giorni fuori dal Municipio per sottolineare l’adesione dell’Amministrazione alla Giornata europea contro la tratta degli esseri umani, che ricorre il 18

Regione Lazio : avviato il progetto “Soleil” per combattere sfruttamento lavorativo e caporalato - Facebook WhatsApp Twitter La Regione Lazio ha lanciato un nuovo progetto interregionale, denominato “Soleil”, mirato a contrastare lo sfruttamento lavorativo e il caporalato. Con le giuste azioni e una rete collaborativa ben strutturata, la Regione Lazio mira a costruire un futuro in cui lo sfruttamento lavorativo non trovi più spazio. (Gaeta.it)

Si presenta a Catania il progetto Polifemo contro lo sfruttamento lavorativo dei migranti - Lunedì 14 ottobre 2024, a partire dalle ore 9.30, presso l'Aula Magna del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Catania, si terrà la conferenza di presentazione del progetto "Polifemo", in occasione della XVIII Giornata Europea contro la Tratta di esseri umani. Il... (Cataniatoday.it)