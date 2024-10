Sequestrati 6 immobili all’interno Parco Nazionale dell’Alta Murgia (Di giovedì 17 ottobre 2024) BARLETTA (ITALPRESS) – Eseguito sequestro preventivo di 6 immobili, per una superfice di oltre 42 ettari, oggetto di dissodamento, scarificatura e frantumazione meccanica delle rocce, nonché la misura cautelare personale nei confronti degli apicali di una impresa del divieto di esercitare l’attività di impresa, all’interno del Parco Nazionale dell’Alta Murgia. tvi/gtr/red Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Sequestrati 6 immobili all’interno Parco Nazionale dell’Alta Murgia Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) BARLETTA (ITALPRESS) – Eseguito sequestro preventivo di 6, per una superfice di oltre 42 ettari, oggetto di dissodamento, scarificatura e frantumazione meccanica delle rocce, nonché la misura cautelare personale nei confronti degli apicali di una impresa del divieto di esercitare l’attività di impresa,del. tvi/gtr/red Unlimited News - Notizie dal mondo

