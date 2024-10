Quindicenne suicida, Valditara contatta l’ufficio scolastico regionale: “La scuola torni a essere comunità” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un grido d’aiuto rimasto inascoltato, quello del Quindicenne senigalliese che domenica sera si è tolto la vita con la pistola del padre. Tormentato e umiliato dai bulli, Leonardo Calcina, scriveva: «Ho parlato con un prof, ho detto che voglio cambiare scuola, non ce la faccio più». Eppure, dell’intervento tempestivo del docente neanche l’ombra. Si limitò a ricordargli l’obbligo scolastico fino ai 16 anni. Oggi interviene il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara. Valditara: «La scuola deve essere una comunità umana ed educante» L’inquilino di viale Trastevere ha sollecitato un’indagine approfondita sull’accaduto. In una comunicazione ufficiale, il ministro ha contattato direttamente Donatella D’Amico, direttore generale dell’ufficio scolastico regionale delle Marche, chiedendo di fare piena luce sulla vicenda. Secoloditalia.it - Quindicenne suicida, Valditara contatta l’ufficio scolastico regionale: “La scuola torni a essere comunità” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un grido d’aiuto rimasto inascoltato, quello delsenigalliese che domenica sera si è tolto la vita con la pistola del padre. Tormentato e umiliato dai bulli, Leonardo Calcina, scriveva: «Ho parlato con un prof, ho detto che voglio cambiare, non ce la faccio più». Eppure, dell’intervento tempestivo del docente neanche l’ombra. Si limitò a ricordargli l’obbligofino ai 16 anni. Oggi interviene il ministro dell’Istruzione, Giuseppe: «Ladeveunaumana ed educante» L’inquilino di viale Trastevere ha sollecitato un’indagine approfondita sull’accaduto. In una comunicazione ufficiale, il ministro hato direttamente Donatella D’Amico, direttore generale deldelle Marche, chiedendo di fare piena luce sulla vicenda.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Quindicenne suicida a Senigallia - il peso del bullismo di cui era vittima. I genitori lo sapevano : ieri doveva esserci l’incontro col preside - L'articolo Quindicenne suicida a Senigallia, il peso del bullismo di cui era vittima. . Per questo motivo, i genitori avevano concordato un appuntamento con il preside dell’istituto, che si sarebbe dovuto tenere ieri, proprio nel giorno in cui il ragazzo si è tolto la vita. Proprio ieri, il giorno in cui loro figlio si è tolto la vita con un colpo in testa, doveva esserci l’appuntamento con il ... (Cityrumors.it)

Quindicenne suicida - l’avvocata della famiglia : “Subiva atti di bullismo - aveva parlato coi genitori” - L'avvocata Pia Perricci, che assiste la famiglia del ragazzo di 15 anni che si è tolto la vita con la pistola del padre a Senigallia: "Veniva preso in giro, la madre aveva presentato denuncia".Continua a leggere . (Fanpage.it)