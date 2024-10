Paolo Benvegnù: «Stento ancora a capire chi sono, per fortuna» (Di giovedì 17 ottobre 2024) È un 2024 ricco di sorprese quello di Paolo Benvegnù e, in fondo, le novità sono sempre foriere di scoperte e consapevolezze. Fresco del Premio Tenco come Migliore Album in assoluto (con È inutile parlare d’amore), in risposta ai nostri complimenti, il cantautore risponde pronto che «si sono sbagliati». «Lo sfinimento è una delle tattiche degli esseri umani e io ho tentato di prendervi per sfinimento. – aggiunge – ancora non mi capacito, mi sembra qualcosa di molto grande e la vivo come un’illusione. In realtà mi sento molto più responsabilizzato. Ora quando sbaglio a cantare o non prendo un accordo mi dispero». Una «istituzionalizzazione» non necessaria (ma dovuta): curioso che arrivi anche nell’anno della rilettura di Piccoli Fragilissimi Film – l’album di debutto del 2004 – uscito con il nuovo titolo Piccoli Fragilissimi Film – Reloaded, ricco di ospiti. Leggi tutta la notizia su Funweek.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) È un 2024 ricco di sorprese quello die, in fondo, le novitàsempre foriere di scoperte e consapevolezze. Fresco del Premio Tenco come Migliore Album in assoluto (con È inutile parlare d’amore), in risposta ai nostri complimenti, il cantautore risponde pronto che «sisbagliati». «Lo sfinimento è una delle tattiche degli esseri umani e io ho tentato di prendervi per sfinimento. – aggiunge –non mi capacito, mi sembra qualcosa di molto grande e la vivo come un’illusione. In realtà mi sento molto più responsabilizzato. Ora quando sbaglio a cantare o non prendo un accordo mi dispero». Una «istituzionalizzazione» non necessaria (ma dovuta): curioso che arrivi anche nell’anno della rilettura di Piccoli Fragilissimi Film – l’album di debutto del 2004 – uscito con il nuovo titolo Piccoli Fragilissimi Film – Reloaded, ricco di ospiti.

