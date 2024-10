Panatta: «Sinner è un fuoriclasse in tutto, non sbaglia mai una dichiarazione. Noi eravamo giurassici» (Di giovedì 17 ottobre 2024) Panorama intervista Adriano Panatta che ha parlato di quanto l’emulazione sia importante nello sport e del fatto che con Sinner ora molti ragazzi giocano a tennis: «In più oggi è tutto amplificato, iperconnesso, con notizie e video h24. Ai miei tempi c’erano due canali, di cui uno in bianco e nero. Oggi i giovani sono informati, ma solo su ciò che riguarda la loro generazione. Sinner non ha stimolato soltanto i ragazzi, ma anche gli adulti a prendere in mano la racchetta. Quando Alberto Tomba sciava, tutti sciavano. Ed erano contenti gli ortopedici» Sinner sta facendo felici gli italiani. Bertolucci ha detto: «Per fortuna questa volta la cicogna ha attraversato le Alpi» «È fortissimo e in più è amato da tutti. Perché è un ragazzo perbene, educato ed equilibrato, anche fuori dal campo. Ilnapolista.it - Panatta: «Sinner è un fuoriclasse in tutto, non sbaglia mai una dichiarazione. Noi eravamo giurassici» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Panorama intervista Adrianoche ha parlato di quanto l’emulazione sia importante nello sport e del fatto che conora molti ragazzi giocano a tennis: «In più oggi èamplificato, iperconnesso, con notizie e video h24. Ai miei tempi c’erano due canali, di cui uno in bianco e nero. Oggi i giovani sono informati, ma solo su ciò che riguarda la loro generazione.non ha stimolato soltanto i ragazzi, ma anche gli adulti a prendere in mano la racchetta. Quando Alberto Tomba sciava, tutti sciavano. Ed erano contenti gli ortopedici»sta facendo felici gli italiani. Bertolucci ha detto: «Per fortuna questa volta la cicogna ha attraversato le Alpi» «È fortissimo e in più è amato da tutti. Perché è un ragazzo perbene, educato ed equilibrato, anche fuori dal campo.

