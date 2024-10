Ilnapolista.it - Napoli quinto nella classifica del monte ingaggi: quasi 60 milioni in meno dell’Inter capolista

(Di giovedì 17 ottobre 2024)del, l’Inter in testa per distacco (Corsport) Ilè persino dietro la Romadel. 85,7spende De Laurentiis per gli stipendi dei suoi calciatori. Sessantaindi Marotta e soprattutto di Oaktree che ne spende 141,7. Al secondo posto c’è la Juventus snellita da Elkann e Giuntoli: 114. Poi il Milan con 96,6 e la Roma 87,9. Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport con Giorgio Marota: La nuova Signora del calcio italiano è vestita di nero e di azzurro e sul Trono di Spese lasciato vacante da Madame sembra starci comodissima.