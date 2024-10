Milano, 37enne ucciso a coltellate: avrebbe tentato una rapina in un bar (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo la bruttissima storia di Manuel Mastrapasqua, ucciso da un 19enne sbandato solo per rubargli un paio di cuffie, c’è da registrare un’altra tragica morte a Milano, probabilmente un’altra rapina finita nel sangue. Una rapina finita male? All’alba di questa mattina 17 ottobre, verso le 5:30, un italiano di 37 anni è stato ucciso in viale Giovanni Da Cermentate. Come riferito da MilanoToday il 37enne sarebbe stato ucciso dal titolare di un bar durante il tentativo di un furto. L’aggressione sarebbe stata confermata dall’Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) che, intervenuta sul posto con due equipaggi su un’automedica e un’ambulanza, non ha potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo. Non è chiaro se sia stato raggiunto da uno o più colpi con un corpo contundente, forse delle forbici. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo la bruttissima storia di Manuel Mastrapasqua,da un 19enne sbandato solo per rubargli un paio di cuffie, c’è da registrare un’altra tragica morte a, probabilmente un’altrafinita nel sangue. Unafinita male? All’alba di questa mattina 17 ottobre, verso le 5:30, un italiano di 37 anni è statoin viale Giovanni Da Cermentate. Come riferito daToday ilsarebbe statodal titolare di un bar durante il tentativo di un furto. L’aggressione sarebbe stata confermata dall’Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) che, intervenuta sul posto con due equipaggi su un’automedica e un’ambulanza, non ha potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo. Non è chiaro se sia stato raggiunto da uno o più colpi con un corpo contundente, forse delle forbici.

