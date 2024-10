Meloni, con la morte di Sinwar si avvii una nuova fase (Di giovedì 17 ottobre 2024) "Con la morte di Yahya Sinwar viene meno il principale responsabile del massacro del 7 ottobre 2023. La mia convinzione è che ora si debba iniziare una nuova fase: è tempo che tutti gli ostaggi siano rilasciati, che si proclami un immediato cessate il fuoco e che si avvii la ricostruzione a Gaza". Così in una nota la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Continueremo a sostenere con determinazione ogni sforzo in questa direzione e per la ripresa di un processo politico serio e credibile, che conduca alla soluzione dei due Stati", aggiunge. Quotidiano.net - Meloni, con la morte di Sinwar si avvii una nuova fase Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) "Con ladi Yahyaviene meno il principale responsabile del massacro del 7 ottobre 2023. La mia convinzione è che ora si debba iniziare una: è tempo che tutti gli ostaggi siano rilasciati, che si proclami un immediato cessate il fuoco e che sila ricostruzione a Gaza". Così in una nota la presidente del Consiglio Giorgia. "Continueremo a sostenere con determinazione ogni sforzo in questa direzione e per la ripresa di un processo politico serio e credibile, che conduca alla soluzione dei due Stati", aggiunge.

Morte di Sinwar : tutti i capi dell'”asse della resistenza” eliminati da Israele - . L'aveva detto, Benjamin Netanyahu: "Yahya Sinwar è un morto che cammina". Il raid di oggi, 17 ottobre 2024, a Rafah ha lasciato Hamas senza capo. ndebolita, colpita da Israele in un pesante martellamento che non ha risparmiato neppure gli altri gruppi legati a Teheran, come Hezbollah in Libano o. (Firenzepost.it)

Mo : Meloni - 'con morte Sinwar si inizi nuova fase - liberi ostaggi e cessate fuoco' - "Continueremo a sostenere con determinazione ogni sforzo in questa direzione e per la ripresa di un processo politico serio e credibile, che conduca alla soluzione dei due Stati", conclude. Così la premier Giorgia Meloni, in viaggio verso la Giordania. (Adnkronos) - "Con la morte di Yahya Sinwar viene meno il principale responsabile del massacro del 7 ottobre 2023. (Liberoquotidiano.it)

Biden : morte Sinwar - bel giorno per mondo - 21. Sinwar era un ostacolo al raggiungimento di questi obiettivi. Ora non esiste più" "La morte di Sinwar è una chance per mettere, finalmente, fine alla guerra a Gaza. Era un brutale terrorista", ha detto la vice presidente Kamala Harris. . "C'è ora l'opportunità per un 'day after' a Gaza senza Hamas al potere,e per una soluzione politica che offra un futuro migliore a israeliani e palestinesi. (Televideo.rai.it)