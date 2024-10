Medioriente, chi è Yahya Sinwar: capo di Hamas e mente degli attacchi del 7 ottobre (Di giovedì 17 ottobre 2024) È considerato la mente del massacro del 7 ottobre 2023 nel sud di Israele. Yahya Sinwar ai tempi era leader di Hamas nella Striscia di Gaza, poi è stato scelto come numero uno del gruppo dopo l’uccisione del capo politico Ismail Haniyeh, nel raid del 31 luglio scorso a Teheran per il quale è stato accusato Israele. Dal 7 ottobre Sinwar si nascondeva e i negoziatori hanno riferito che ci volevano giorni per fargli arrivare i messaggi. Israele aveva promesso da subito che l’avrebbe ucciso, oggi è arrivata la notizia dell’Idf della sua possibile morte in un raid a Gaza insieme ad altri 2 membri di Hamas, seguita dalla conferma, secondo la tv israeliana, dei primi test del Dna. Stando a quanto riferito qualche settimana fa dal canale N12, Israele avrebbe potuto ucciderlo ma aveva rinunciato perché riteneva l’operazione ‘troppo rischiosa’ per la sorte degli ostaggi. Lapresse.it - Medioriente, chi è Yahya Sinwar: capo di Hamas e mente degli attacchi del 7 ottobre Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) È considerato ladel massacro del 72023 nel sud di Israele.ai tempi era leader dinella Striscia di Gaza, poi è stato scelto come numero uno del gruppo dopo l’uccisione delpolitico Ismail Haniyeh, nel raid del 31 luglio scorso a Teheran per il quale è stato accusato Israele. Dal 7si nascondeva e i negoziatori hanno riferito che ci volevano giorni per fargli arrivare i messaggi. Israele aveva promesso da subito che l’avrebbe ucciso, oggi è arrivata la notizia dell’Idf della sua possibile morte in un raid a Gaza insieme ad altri 2 membri di, seguita dalla conferma, secondo la tv israeliana, dei primi test del Dna. Stando a quanto riferito qualche settimana fa dal canale N12, Israele avrebbe potuto ucciderlo ma aveva rinunciato perché riteneva l’operazione ‘troppo rischiosa’ per la sorteostaggi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Capo di Hamas Sinwar ucciso in un raid - Idf : "Stiamo verificando". Corpo portato in Israele per test Dna | La diretta - Bombardamenti israeliani a Gaza, in Libano e in Siria. Gli Usa bersagliano lo Yemen. Verifiche in corso sulla possibile morte di Sinwar. (Ilgiornale.it)

Israele dice che il capo di Hamas Yahya Sinwar potrebbe essere morto - "Durante le operazioni Idf nella Striscia di Gaza, tre terroristi sono stati eliminati. "Nell'edificio in cui sono stati eliminati i terroristi, non c'erano segni della presenza di ostaggi. “Sinwar è un estremista, la sua logica è ideologia, è lontano dal compromesso, vive nel Medioevo, si sente Saladino. (Ilfoglio.it)

Mo : Idf - 'ucciso in raid aereo capo operazioni droni di Hamas a Gaza' - (Adnkronos) - Il responsabile delle operazioni con i droni di Hamas nella Striscia di Gaza settentrionale è stato ucciso in un raid aero. Tel Aviv, 16 ott. Lo ha riferito l'Idf, identificando come Mahmoud al-Mabhouh il responsabile degli attacchi con velivoli senza pilota contro Israele e le truppe israeliane a Gaza. (Liberoquotidiano.it)