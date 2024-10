Marvel Games: il futuro dei videogiochi sui supereroi verrà mostrato in un evento al NYCC (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il New York Comic Con, l’evento annuale dedicato a cinema, manga, videogiochi e tanto altro, sta finalmente per iniziare e con esso sono in arrivo numerosi annunci. Infatti, uno di questi sarà realizzato proprio da Marvel Games che, nella giornata di domani, 18 ottobre, terrà una presentazione speciale dalla durata di 30 minuti. Per quanto riguarda cosa verrà mostrato durante la presentazione, che si terrà domani, dalle 22:45 alle 23:15 (orario italiano), al momento Marvel Games non ha dichiarato nessuna informazione ufficiale, però è possibile escludere alcuni videogiochi che molto probabilmente non verranno mostrati e ipotizzare quali potremmo trovare. Screenworld.it - Marvel Games: il futuro dei videogiochi sui supereroi verrà mostrato in un evento al NYCC Leggi tutta la notizia su Screenworld.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il New York Comic Con, l’annuale dedicato a cinema, manga,e tanto altro, sta finalmente per iniziare e con esso sono in arrivo numerosi annunci. Infatti, uno di questi sarà realizzato proprio dache, nella giornata di domani, 18 ottobre, terrà una presentazione speciale dalla durata di 30 minuti. Per quanto riguarda cosadurante la presentazione, che si terrà domani, dalle 22:45 alle 23:15 (orario italiano), al momentonon ha dichiarato nessuna informazione ufficiale, però è possibile escludere alcuniche molto probabilmente non verranno mostrati e ipotizzare quali potremmo trovare.

