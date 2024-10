Lanazione.it - Mappatura in Toscana contro lo spreco alimentare

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Firenze, 17 ottobre 2024 - Nel 2023 le eccedenze e gli sprechi lungo la filiera agroin Italia ammontavano a 8.7 milioni di tonnellate, corrispondenti a 146 kg/pro capite. Di questi, il 15% avviene durante la produzione primaria e il 73% a livello di consumi domestici. Per capire dove vanno a finire le eccedenze alimentari delle prime fasi della filiera agro-ine come fare per migliorare il loro recupero e la ridistribuzione è in corso un progetto di dottorato di ricerca dal titolo 'Le iniziative relative alloe alle perdite alimentari delle aziende agroalimentari della Regionee le attività di recupero delle eccedenze alimentari'.