**Manovra: Meloni, 'record per fondi sanità, il resto sono mistificazioni'** (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Sento molte falsità in queste ore su sanità e legge di Bilancio. E allora facciamo ancora più chiarezza: +6,4 miliardi per la sanità in due anni (+2,37 miliardi nel 2024 e +4,12 miliardi nel 2025). record della storia d'Italia per il fondo sanitario nazionale: 136,48 miliardi nel 2025 e 140,6 miliardi nel 2026. Questi i numeri. Il resto sono mistificazioni". Lo scrive su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Liberoquotidiano.it - **Manovra: Meloni, 'record per fondi sanità, il resto sono mistificazioni'** Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Sento molte falsità in queste ore sue legge di Bilancio. E allora facciamo ancora più chiarezza: +6,4 miliardi per lain due anni (+2,37 miliardi nel 2024 e +4,12 miliardi nel 2025).della storia d'Italia per il fondo sanitario nazionale: 136,48 miliardi nel 2025 e 140,6 miliardi nel 2026. Questi i numeri. Il". Lo scrive su X il presidente del Consiglio, Giorgia

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra - Meloni : “Falsità su risorse a sanità - +6 - 4 miliardi in 2 anni” - Così la premier Giorgia Meloni sui social. Questi i numeri. Il resto sono mistificazioni“. Record della storia d’Italia per il fondo sanitario nazionale: 136,48 miliardi nel 2025 e 140,6 miliardi nel 2026. “Sento molte falsità in queste ore su Sanità e legge di Bilancio. . E allora facciamo ancora più chiarezza: +6,4 miliardi per la Sanità in due anni (+2,37 miliardi nel 2024 e +4,12 miliardi ... (Lapresse.it)

Manovra - in arrivo 3 - 7 miliardi per la sanità : c'è un piano triennale di assunzioni - In particolare nel prossimo biennio lo stanziamento è in linea con la crescita del. E' il sunto che emerge dal Cdm che ha varato ieri le linee guida della Legge di bilancio. . ANCONA - La sanità avrà più risorse nei prossimi anni. "Si incrementano le risorse per finanziare il rinnovo dei contratti. (Anconatoday.it)

Le banche daranno 3 - 5 miliardi per la sanità - Sì a taglio del cuneo e accorpamento delle aliquote Irpef. Spunta la carta da 1.000 euro per nuovi nati. Più fondi alla Difesa, revisione delle accise sui carburanti. Palazzo Chigi: niente tasse. Oggi alle 11 la conferenza stampa di Giancarlo Giorgetti. Continua a leggere . (Laverita.info)