Maltempo, trovato morto Mario Zito disperso da giorni. Due feriti a Milano per la caduta di un albero (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Maltempo continua a causare danni e vittime in diverse regioni italiane. Nel Genovese, è stato ritrovato senza vita Mario Zito, un uomo di 75 anni scomparso ieri mentre cercava funghi nei boschi di Borzonasca. Dopo essersi separato da un amico, Zito non è più rientrato a casa, e il suo corpo è stato scoperto oggi in fondo a un dirupo nella località di Zolezzi. Le forti piogge che si sono abbattute sulla zona hanno reso ancora più difficili le operazioni di ricerca. A Milano, le piogge incessanti che da due giorni colpiscono la città hanno causato diversi incidenti. Due persone, rispettivamente di 62 e 77 anni, sono rimaste ferite a seguito della caduta di un albero in Piazza Lega Lombarda. Entrambi hanno riportato solo ferite lievi. Sempre a Milano, in via Gazzoletti e via Tabacchi, altri alberi sono crollati, danneggiando un'automobile in sosta.

Sos maltempo - il sindaco Gualtieri chiude Roma e isola Monte Mario : «Evitate ponti - sottopassi - parchi e argini del Tevere» - Gualtieri ha quindi diramato le sue raccomandazioni, un invito a restare a casa, se non altrimenti necessario, a evitare parchi e zone limitrofe al Tevere, ponti e sottopassi, ridurre al minimo gli spostamenti, molti e pontili, zone costiere e strade allagate. Piogge molto intense e prolungate, fino a 40 millimetri nelle 12 ore e 60millimetri nelle 48 ore saranno accompagnate da vento forte.

Sos maltempo - il sindaco Gualtieri chiude Roma e isola Monte Mario : «Evitate ponti - sottopassi - parchi e argini del Tevere» - E in generale, non avvicinarsi a strade allagate, anche se di pochi centimetri, né a pendii e scarpate artificiali. . Piogge molto intense e prolungate, fino a 40 millimetri nelle 12 ore e 60millimetri nelle 48 ore saranno accompagnate da vento forte. Per chi è in macchina, prestare massima attenzione specialmente se si è alla guida di telonati, caravan e motoveicoli, evitare ponti, argini, ... (Open.online)

