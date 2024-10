Maltempo, tra giovedì e venerdì il picco di piogge e nubifragi sul Veneto (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ci attendono quattro giorni di pioggia a causa di una nuova perturbazione atlantica che indugerà almeno fino a domenica su tutta Italia. A dirlo è il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega: «Tra oggi e venerdì apice del Maltempo al Nord con piogge e rovesci a tratti intensi e Trevisotoday.it - Maltempo, tra giovedì e venerdì il picco di piogge e nubifragi sul Veneto Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ci attendono quattro giorni di pioggia a causa di una nuova perturbazione atlantica che indugerà almeno fino a domenica su tutta Italia. A dirlo è il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega: «Tra oggi eapice delal Nord cone rovesci a tratti intensi e

Campania - ondata di caldo in corso : domani picchi di 28 gradi. Da venerdì maltempo - Da venerdì maltempo sembra essere il primo su Teleclubitalia. . Da venerdì […] L'articolo Campania, ondata di caldo in corso: domani picchi di 28 gradi. Un’ondata di caldo sta interessando in maniera anomala il Sud della Penisola. Questa fase di stabilità durerà almeno fino a venerdì 18 ottobre. Campania, ondata di caldo in corso: domani picchi di 28 gradi. (Teleclubitalia.it)

Previsto maltempo da mercoledì. Da venerdì possibili temporali intensi - I prossimi giorni saranno all'insegna del maltempo. com. Clicca. . . Dopo un inizio di settimana con molte nubi, ma in un contesto asciutto, nel territorio veneziano «siamo in attesa di un cambiamento del tempo che vedrà il ritorno della pioggia, anche abbondante», spiega Carlo Migliore di 3bmeteo. (Veneziatoday.it)

Maltempo - in Lombardia non è ancora finita : allerta rossa e arancione venerdì 11 ottobre. La mappa - Si prevedono venti deboli in pianura, mentre sui rilievi oltre i 700 metri, deboli o moderati, in particolare verso sera sono attesi rinforzi da Nord su fascia alpina occidentale. Questo il dettaglio e le zone più a rischio: Allerta rossa di elevata criticità per rischio idraulico per la Pianura centrale Allerta arancione di moderata criticità per rischio idraulico in Alta pianura ... (Ilgiorno.it)