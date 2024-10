Lobotka rivela: “Sono attratto dalle donne mature, anche molto più grandi di me” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il centrocampista del Napoli ha parlato in Slovacchia in un'intervista in cui ha voluto fare alcune rivelazioni Golssip.it - Lobotka rivela: “Sono attratto dalle donne mature, anche molto più grandi di me” Leggi tutta la notizia su Golssip.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il centrocampista del Napoli ha parlato in Slovacchia in un'intervista in cui ha voluto fare alcunezioni

CdS – Napoli - Lobotka e la rivelazione su Conte : “Lo ha subito deciso” - Lobotka e le parole sul futuro Tanti i temi trattati, tra questi il suo rapporto con il Napoli e il futuro: “Io a Napoli sono felice e non ho fretta di andare da nessuna parte. Proprio Lobotka parla di “quattro giocatori” in riferimento all’input del tecnico: “Conte al suo arrivo ha subito deciso di non far andare da nessuna parte quattro giocatori e io sono felice di essere rimasto a Napoli” ... (Justcalcio.com)

Lobotka rivela - cosa gli ha detto Conte appena arrivato al Napoli : bomba sulla cessione! - itLobotka ha però svelato un altro retroscena riguardante il suo possibile futuro. Conte fondamentale per la permanenza di Lobotka, ma nel suo futuro non esclude l’ipotesi Barcellona Non solo Lobotka, il tecnico salentino ha voluto trattenere altri tre calciatori al Napoli: Di Lorenzo, Anguissa e Kvaratskhelia. (Spazionapoli.it)