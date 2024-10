LIVE Sinner-Djokovic 6-2 6-7 6-4, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: il n.1 natte ancora il serbo dopo una lotta spettacolare (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:15 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Djokovic. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata 21:14 9 ACE anche per Djokovic, che ha servito anch’egli il 61% di prime fermandosi però al 67% di resa e poco più di 4 punti su 10 con la seconda. 21:13 Sfida spettacolare tra questi due campioni della racchetta. LIVEllo elevatissimo, tutt’altro che da esibizione. Sinner ha chiuso con il suo 9 ACE, ma ha commesso ben 7 doppi falli, una rarità per il numero uno ATP. L’azzurro ha messo in campo il 61% di prime ricavando il 70% di punti. 5 punti su 10 invece con la seconda palla. JANNIK Sinner b. NOVAK Djokovic 6-2 6-7 (0) 6-4! Con un ACE l’altoatesino chiude un match vero, durissimo, durato 2 ore e 27 minuti. Oasport.it - LIVE Sinner-Djokovic 6-2 6-7 6-4, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: il n.1 natte ancora il serbo dopo una lotta spettacolare Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:15 Si chiude qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata 21:14 9 ACE anche per, che ha servito anch’egli il 61% di prime fermandosi però al 67% di resa e poco più di 4 punti su 10 con la seconda. 21:13 Sfidatra questi due campioni della racchetta.llo elevatissimo, tutt’altro che da esibizione.ha chiuso con il suo 9 ACE, ma ha commesso ben 7 doppi falli, una rarità per il numero uno ATP. L’azzurro ha messo in campo il 61% di prime ricavando il 70% di punti. 5 punti su 10 invece con la seconda palla. JANNIKb. NOVAK6-2 6-7 (0) 6-4! Con un ACE l’altoatesino chiude un match vero, durissimo, durato 2 ore e 27 minuti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Perugia-Conegliano 0-1 - A1 volley femminile in DIRETTA : 14-25 - dominio delle Pantere nel primo parziale - 20:27 Questo il sestetto di Conegliano: Gabi, Wolosz, Lubian, Adigwe, Lanier, Chirichella e De Gennaro. 1-8 Ancora una pipe di Gabi, Perugia ci sta capendo veramente poco. 7-14 Chirichella risponde con una stampatona ai danni di Nemeth. 20:26 Le due formazioni hanno concluso la fase di riscaldamento ufficiale, è tutto pronto per la presentazione dei sestetti. (Oasport.it)

LIVE Olimpia Milano-Zalgiris 24-17 - Eurolega basket in DIRETTA : ottima EA7 nel primo quarto - Il conto totale dice 11-14 per i biancoverdi, ma 7-5 Olimpia in casa. 20:16 Alcune immagini dalle fasi di riscaldamento dell’Olimpia all’Unipol Forum. 0-2 Primi due punti in transizione dello Zalgiris, particolare che a farlo sia Dunston, sin dai tempi di Varese non conosciuto esattamente per questo. (Oasport.it)

LIVE Sinner-Djokovic 6-2 6-7 4-3 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : arriva il break del numero uno del mondo - 15-30 Smorzata troppo alta giocata da Sinner, che si offre all’attacco dell’avversario. Parità. 40-40 Che difesa del balcanico, che sigla il rovescio in avanzamento vincente. Tutto da rifare. Perfetto l’azzurro. 15-0 Volèe di rovescio sontuosa del serbo. 30-30 Profondissimo rovescio di Sinner che manda in tilt l’avversario. (Oasport.it)