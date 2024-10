LIVE Perugia-Conegliano 0-0, A1 volley femminile in DIRETTA: inizia il match! (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:29 Perugia risponde con: Ricci, Cekulaev, Gryka, Nemeth, Ungureanu, Gardini e Sirressi. 20:27 Questo il sestetto di Conegliano: Gabi, Wolosz, Lubian, Adigwe, Lanier, Chirichella e De Gennaro. 20:26 Le due formazioni hanno concluso la fase di riscaldamento ufficiale, è tutto pronto per la presentazione dei sestetti. 20:24 Conegliano si è aggiudicata gli ultimi 6 scontri diretti contro Perugia e anche questa sera partirà con tutti i favori del pronostico. 20:21 Avvio decisamente più complesso invece per Perugia, nelle prime due uscite stagionali sono infatti arrivate due sconfitte contro Bergamo (0-3) e Vallefoglia (2-3). Si tratta di una formazione neo-promossa che sicuramente avrà come obiettivo primario la salvezza. Oasport.it - LIVE Perugia-Conegliano 0-0, A1 volley femminile in DIRETTA: inizia il match! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:29risponde con: Ricci, Cekulaev, Gryka, Nemeth, Ungureanu, Gardini e Sirressi. 20:27 Questo il sestetto di: Gabi, Wolosz, Lubian, Adigwe, Lanier, Chirichella e De Gennaro. 20:26 Le due formazioni hanno concluso la fase di riscaldamento ufficiale, è tutto pronto per la presentazione dei sestetti. 20:24si è aggiudicata gli ultimi 6 scontri diretti controe anche questa sera partirà con tutti i favori del pronostico. 20:21 Avvio decisamente più complesso invece per, nelle prime due uscite stagionali sono infatti arrivate due sconfitte contro Bergamo (0-3) e Vallefoglia (2-3). Si tratta di una formazione neo-promossa che sicuramente avrà come obiettivo primario la salvezza.

