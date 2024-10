LIVE Perugia-Conegliano 0-0, A1 volley femminile in DIRETTA: 1-8, inizio impressionante delle Pantere! (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-13 Ungureanu trova le mani alte del muro. 5-13 Si insacca l’attacco di Gabi, Conegliano torna a +8. 5-12 Spallata di Gabi in posto sei. 5-11 Ace di Gardini, break per Perugia. 4-11 Nemeth risponde con la stessa moneta. 3-11 Pipe in back di Adigwe. 3-10 Scambio meraviglioso chiuso da Nemeth, difese pazzesche da una parte e dall’altra. 2-10 Gardini non trova le mani del muro. 2-9 Lungo il servizio di Gryka. 2-8 Nemeth la mette giù al terzo tentativo. 1-8 Ancora una pipe di Gabi, Perugia ci sta capendo veramente poco. Secondo time-out per Giovi. 1-7 Errore in attacco di Nemeth. 1-6 Spettacolo Conegliano! Difesa enciclopedica di De Gennaro e contrattacco vincente di Adigwe. 1-5 Ace di Adigwe, l’opposto azzurro sta facendo la differenza. Giovi chiama time-out. 1-4 Ancora un mani-out di Lanier, Perugia sta facendo grossa fatica in ricezione. Oasport.it - LIVE Perugia-Conegliano 0-0, A1 volley femminile in DIRETTA: 1-8, inizio impressionante delle Pantere! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-13 Ungureanu trova le mani alte del muro. 5-13 Si insacca l’attacco di Gabi,torna a +8. 5-12 Spallata di Gabi in posto sei. 5-11 Ace di Gardini, break per. 4-11 Nemeth risponde con la stessa moneta. 3-11 Pipe in back di Adigwe. 3-10 Scambio meraviglioso chiuso da Nemeth, difese pazzesche da una parte e dall’altra. 2-10 Gardini non trova le mani del muro. 2-9 Lungo il servizio di Gryka. 2-8 Nemeth la mette giù al terzo tentativo. 1-8 Ancora una pipe di Gabi,ci sta capendo veramente poco. Secondo time-out per Giovi. 1-7 Errore in attacco di Nemeth. 1-6 Spettacolo! Difesa enciclopedica di De Gennaro e contrattacco vincente di Adigwe. 1-5 Ace di Adigwe, l’opposto azzurro sta facendo la differenza. Giovi chiama time-out. 1-4 Ancora un mani-out di Lanier,sta facendo grossa fatica in ricezione.

