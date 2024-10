Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Zalgiris 48-31, Eurolega basket in DIRETTA: inizia il terzo quarto

(Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA54-31 Altra coppia di liberi guadagnata da Zach LeDay, che non si fa pregare e manda a bersaglio un altro 2/2. 52-31 Non si ferma Mirotic, tripla e +21! 21:34il. 21:32 Percentuali del 63% da due e del 43% dinei primi due quarti, proprio quando siamo a pochi istanti dall’inizio del. 21:29 In campo femminile, invece, in corso Venezia-Valencia (ma al Taliercio) in, punteggio 18-28 con Iagupova che sta cercando come al solito di dominare (qui in compagnia di Hatar). In EuroCup, invece, a inizioGeas Sesto San Giovanni avanti 27-43 sulNamur Capitale con Anna Makurat spettacolare, a quota 19. Anche Sassari è avanti in trasferta, sul campo delle Kangoeroes Mechelen: 36-43 a inizioperiodo con 18 di Sparkle Taylor, ennesima USA indovinata dalla Dinamo.