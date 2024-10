LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: Vece avanti nella sprint! Attesa per Viviani e quartetto donne (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.07: L’azzurra Vece chiude undicesima e tra poco nei sedicesimi di finale affronterà la messicana Verdugo Osuna 15.06: >E’ tris britannico con Finuicane che vola in testa a chiudere la qualificazione. Per lei 10?377. 15.05: Sesto posto per la colombiana Bayona Pineda che fa segnare 10?660 15.04: Primo posto per la britannica Capewell che con 10?382 salterà il primo turno, come la compèagna Marchant 15.02: Bene la francese Gros che si insedia al secondo posto con 10?464 15.01: Terzo posto per l’olandese Van de Wouw con il crono di 10?619 14.59: Bella prova della giapponese Sato che si inserisce al secondo posto con 10?552 14.57: Vece vicinissima alla top 10. Anche la messicana Gaxiola Gonzalez è dietro, 15ma con 11?077 14.56: La tedesca Propster è dietro a Vece, ottava con 10?917 14. Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: Vece avanti nella sprint! Attesa per Viviani e quartetto donne Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.07: L’azzurrachiude undicesima e tra poco nei sedicesimi di finale affronterà la messicana Verdugo Osuna 15.06: >E’ tris britannico con Finuicane che vola in testa a chiudere la qualificazione. Per lei 10?377. 15.05: Sesto posto per la colombiana Bayona Pineda che fa segnare 10?660 15.04: Primo posto per la britannica Capewell che con 10?382 salterà il primo turno, come la compèagna Marchant 15.02: Bene la francese Gros che si insedia al secondo posto con 10?464 15.01: Terzo posto per l’olandese Van de Wouw con il crono di 10?619 14.59: Bella prova della giapponese Sato che si inserisce al secondo posto con 10?552 14.57:vicinissima alla top 10. Anche la messicana Gaxiola Gonzalez è dietro, 15ma con 11?077 14.56: La tedesca Propster è dietro a, ottava con 10?917 14.

