Liam Payne, perché è morto l'ex degli One Direction. L'esito dell'autopsia: «Fatali i traumi riportati nella caduta dal terzo piano» (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il cantante Liam Payne, ex membro del gruppo britannico One Direction, è morto a causa dei traumi riportati per la caduta dal terzo piano dell'hotel Casa Sur di Buenos Aires dove era

Autopsia su Liam Payne - ecco le cause della morte : l’esito - Emergono dettagli inquietanti sulla morte di Liam Payne: autopsia e indagini in corso L'articolo Autopsia su Liam Payne, ecco le cause della morte: l’esito proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)

Zayn Malik sconvolto dalla morte di Liam Payne : “Devastato dal dolore” - twitter. pic. Le persone vicine a Zayn Malik non vogliono che sia solo in questo momento, quindi è circondato da amici. “Lui è stato informato nelle prime ore di questa mattina ed è completamente a pezzi. it. A source close to Zayn Malik told DailyMail that the singer is in “shock” after hearing about Liam Payne’s passing. (Biccy.it)

Risultati dell’autopsia di Liam Payne : le cause della morte - Le lesioni riportate dall’artista erano davvero gravi ed ha riportato anche una grossa frattura della base del cranio. Le forze dell’ordine hanno dichiarato che “oltre a ricostruire le circostanze della morte del musicista, l’indagine è volta anche a verificare l’eventuale coinvolgimento di terzi negli eventi precedenti alla morte della vittima””. (Biccy.it)