Liam Payne, morto a 31 l’ex membro degli One Direction (Di giovedì 17 ottobre 2024) Liam James Payne, musicista, chitarrista, cantante ed ex membro del gruppo One Direction, è morto. 31 anni. Giovane, giovanissimo. Una notizia che coglie di sorpresa i numerosissimi fan della band, sparsi in tutto il mondo. La tragedia è avvenuta a Buenos Aires. Il corpo del ragazzo è stato trovato dopo che era caduto dal terzo piano di un hotel del quartiere di Palermo. La notizia è riportata dalla stampa argentina. In aggiornamento Dilei.it - Liam Payne, morto a 31 l’ex membro degli One Direction Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)James, musicista, chitarrista, cantante ed exdel gruppo One, è. 31 anni. Giovane, giovanissimo. Una notizia che coglie di sorpresa i numerosissimi fan della band, sparsi in tutto il mondo. La tragedia è avvenuta a Buenos Aires. Il corpo del ragazzo è stato trovato dopo che era caduto dal terzo piano di un hotel del quartiere di Palermo. La notizia è riportata dalla stampa argentina. In aggiornamento

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Liam Payne è morto : l’ex One Direction scomparso a 31 anni - Pochi minuti fa il noto sito americano ha rivelato che l’ex cantante degli One Direction è deceduto dopo essere caduto dal balcone del suo hotel. Il giovane si era riunito con altri ex membri del gruppo proprio per assistere a quello show di Niall e le fan degli One Direction erano felicissime. Dall’Argentina è arrivata una terribile notizia, Liam Payne è morto. (Biccy.it)

Liam Payne è morto : come e chi era il cantante - Il cantante è morto a soli 31 anni. Il cantante degli One Direction è stato trovato morto nel pomeriggio di mercoledì 16 ottobre 2024, nella capitale argentina, in strada. Ultimo aggiornamento 16 Ottobre 2024 10:03 pm by Redazione Liam Payne è morto a Buenos Aires a 31 anni. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato il corpo senza vita di Liam Payne in strada. (Latuafonte.com)

Musica - è morto Liam Payne : ex cantante degli One Direction - Liam James Payne, ex membro della boyband One Direction, è morto dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires. Lo riferisce la polizia locale. Aveva 31 anni. (Lapresse.it)