Liam Payne | le autorità confermano la causa della morte del cantante

Le autorità di Buenos Aires hanno rivelato le prime informazioni sulla causa della morte del cantante Liam Payne. Le autorità di Buenos Aires hanno rilasciato i primi dettagli della causa della morte di Liam Payne, l'ex membro dei One Direction che ha perso la vita nella giornata di ieri cadendo dal balcone del suo hotel in Argentina. Secondo quanto rivelato dal medico legale, e come era stato anticipato dalla testimonianza di uno dei soccorritori, il cantante ha perso la vita a causa dell'impatto con il terreno. Le cause della morte Liam Payne ha perso la vita per colpa dei numerosi traumi e per un'emorragia interna ed esterna, quadro clinico legato alla sua caduta dal terzo piano dell'hotel.

Louis Tomlinson degli One Direction dice addio a Liam Payne : “Sarò vicino a tuo figlio - gli parlerò di te” - Louis Tomlinson degli One Direction dice addio a Liam Payne con il quale sognava di poter tornare sul palco. Con un lungo e struggente messaggio social, ha salutato il suo collega e migliore amico: "Vorrei poterti salutare, dirti ancora una volta quanto ti ho voluto bene".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Gli One Direction parlano dopo la morte di Liam Payne - In time, and when everyone is able to, there will be more to say. I quattro ragazzi si sono detti distrutti dal dolore della perdita di quello che per loro non era solo un collega, ma un amico, un fratello. – hanno scritto gli One Direction – Ma per ora, ci prenderemo del tempo per elaborare il lutto e la perdita di nostro fratello, che amavamo profondamente. (Biccy.it)

Morte Liam Payne : i risultati dell’autopsia e le cause del decesso - Le autorità stanno cercando di ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti alla caduta. Tuttavia, la dinamica dell’incidente rimane ancora poco chiara e soggetta a ulteriori indagini. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Svelato l’identikit della nuova ragazza di Fedez: nome, età, studi e come si sono conosciuti ... (Anticipazionitv.it)